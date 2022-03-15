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В Украине ранен журналист американского телеканала FOX News

В Украине ранен журналист американского телеканала FOX News В Украине ранен корреспондент американского телеканала FOX News.
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15 марта 2022 г. 05:11
В Украине ранен журналист американского телеканала FOX News

В Украине ранен корреспондент американского телеканала FOX News.

Как передает Report со ссылкой на главный офис телеканала, журналист Бунджамин Халл выполнял в Украине редакционное задание. В момент ранения он не находился на военном объекте.

Американец английского происхождения получил осколочное ранение в пригороде Киева.

"Сегодня наш сотрудник Бенджамин Холл был ранен во время сбора новостей под Киевом. Сейчас у нас есть немного деталей, но Бен госпитализирован, и наши команды на местах работают над сбором дополнительной информации", - сказано в заявлении канала.

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