В Украине ранен журналист американского телеканала FOX News

В Украине ранен корреспондент американского телеканала FOX News.

В Украине ранен корреспондент американского телеканала FOX News.

Как передает Report со ссылкой на главный офис телеканала, журналист Бунджамин Халл выполнял в Украине редакционное задание. В момент ранения он не находился на военном объекте.

Американец английского происхождения получил осколочное ранение в пригороде Киева.

"Сегодня наш сотрудник Бенджамин Холл был ранен во время сбора новостей под Киевом. Сейчас у нас есть немного деталей, но Бен госпитализирован, и наши команды на местах работают над сбором дополнительной информации", - сказано в заявлении канала.