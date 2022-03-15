В Украине ранен журналист американского телеканала FOX News

В Украине ранен корреспондент американского телеканала FOX News.
Как передает Report со ссылкой на главный офис телеканала, журналист Бунджамин Халл выполнял в Украине редакционное задание. В момент ранения он не находился на военном объекте.
Американец английского происхождения получил осколочное ранение в пригороде Киева.
"Сегодня наш сотрудник Бенджамин Холл был ранен во время сбора новостей под Киевом. Сейчас у нас есть немного деталей, но Бен госпитализирован, и наши команды на местах работают над сбором дополнительной информации", - сказано в заявлении канала.