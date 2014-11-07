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    В Тбилиси пройдет ежегодная конференция СМИ Южного Кавказа

    В мероприятии примут участие более 70 журналистов, представителей правительства и НПО Азербайджана, Армении и Грузии

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября в Тбилиси откроется 11-ая конференция СМИ Южного Кавказа. Как сообщает Report, организованное ОБСЕ мероприятие посвящено вопросам общественного вещания в цифровом веке. 

    Откроет конференцию представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дунья Миятович.

    Участники двухдневной конференции обсудят вызовы, возможности и стратегические дилеммы, возникающие у  общественных вещателей в цифровой век, а также новейшие разработки свободы СМИ в странах Южного Кавказа. 

    В мероприятии примут участие более 70 журналистов, представителей правительства, а также представители НПО и научных кругов из Азербайджана, Армении и Грузии, а также международные эксперты.

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