В Тбилиси пройдет 13-я конференция СМИ Южного Кавказа

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ 13-я конференция СМИ Южного Кавказа, организованная ОБСЕ, пройдет в Тбилиси 6 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе ОБСЕ, на конференции примут участие министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, спецпредставитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович и др.

В ходе двухдневной конференции участники обсудят актуальные вопросы СМИ, такие как безопасность, регулирование контента, вызовы для новых и традиционных средств массовой информации.

В ней примут участие до 70 журналистов, представителей правительства, НПО из Азербайджана, Армении и Грузии.