В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа

В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа

В Ташкенте состоялась встреча представителей пресс-служб государственных органов Азербайджана с первым заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Дильшодом Саиджановым.

Как сообщили Report в MEDİA, встреча прошла в рамках визита азербайджанской делегации в Узбекистан.

В ходе встречи была представлена информация о медиаполитике Узбекистана, цифровых коммуникационных стратегиях, а также о взаимодействии государственных структур со СМИ.

Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества и обмена опытом в информационно-коммуникационной сфере.

Отмечено, что развитие международного партнерства в области медиа важно для институционального роста, обмена практиками и ответа на современные вызовы в сфере коммуникаций.