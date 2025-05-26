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В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа

В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа
Медиа
26 мая 2025 г. 11:57
В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа

В Ташкенте состоялась встреча представителей пресс-служб государственных органов Азербайджана с первым заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Дильшодом Саиджановым.

Как сообщили Report в MEDİA, встреча прошла в рамках визита азербайджанской делегации в Узбекистан.

В ходе встречи была представлена информация о медиаполитике Узбекистана, цифровых коммуникационных стратегиях, а также о взаимодействии государственных структур со СМИ.

Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества и обмена опытом в информационно-коммуникационной сфере.

Отмечено, что развитие международного партнерства в области медиа важно для институционального роста, обмена практиками и ответа на современные вызовы в сфере коммуникаций.

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Версия на английском языке Development of Azerbaijan-Uzbekistan co-op in media discussed in Tashkent
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın İnformasiya və Kütləvi Kommunikasiya Agentliyində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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