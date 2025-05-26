В Ташкенте обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере медиа

В Ташкенте состоялась встреча представителей пресс-служб государственных органов Азербайджана с первым заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Дильшодом Саиджановым.
Как сообщили Report в MEDİA, встреча прошла в рамках визита азербайджанской делегации в Узбекистан.
В ходе встречи была представлена информация о медиаполитике Узбекистана, цифровых коммуникационных стратегиях, а также о взаимодействии государственных структур со СМИ.
Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества и обмена опытом в информационно-коммуникационной сфере.
Отмечено, что развитие международного партнерства в области медиа важно для институционального роста, обмена практиками и ответа на современные вызовы в сфере коммуникаций.