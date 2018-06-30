В связи со 100-летием Азербайджанской армии Минобороны наградило группу журналистов

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской армии министерство обороны наградило группу журналистов почетными грамотами.

Как сообщает Report, на мероприятии по этому случаю замминистра обороны Азербайджана по личному составу, начальник Главного управления личного состава, генерал-лейтенант Керим Велиев отметил большую значимость сотрудничества армии и СМИ.

По его словам, между Минобороны и СМИ налажено прочное сотрудничество, регулярно проводятся различные мероприятия: "Информационная война против врага считается одним из самых важных направлений. В последние годы проделано много работ, разгромивших ложную пропаганду Армении".

К.Велиев также добавил, что министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов придает особое значение сотрудничеству со СМИ.

Выступающие на мероприятии отметили важность сотрудничества Минобороны и СМИ, выдвинули в связи с этим предложения.

В завершении за активное участие в пропаганде армейского строительства в Азербайджане и эффективное сотрудничество в МО по случаю 100-летия Азербайджанской армии группе журналистов вручили почетные грамоты. Решение о награждении журналистов подписал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

Среди награжденных также есть редактор Информационного Агентства Report Имдат Ализаде.