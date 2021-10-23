В Стамбуле состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы

В Стамбуле в рамках медиафорума Тюркского совета состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы.

В Стамбуле в рамках медиафорума Тюркского совета состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы.

Как передает турецкое бюро Report, на встрече под руководством помощника президента Азербайджана, заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и руководителя Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна приняли участие делегации представителей сферы СМИ и коммуникаций двух братских стран.

На заседании, проходящем под лозунгом "один народ, два государства", обсуждены вопросы усиления сотрудничества и координации в области традиционных и цифровых медиа, стратегических коммуникаций, а также совместной борьбы с дезинформацией и др.

В ходе мероприятия было принято решение о создании комитетов по общественной дипломатии, международным СМИ, стратегической коммуникации, образованию, законодательству и регулированию, цифровизации и др.