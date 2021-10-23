О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Стамбуле состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы

В Стамбуле состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы В Стамбуле в рамках медиафорума Тюркского совета состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы.
Медиа
23 октября 2021 г. 16:19
В Стамбуле состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы

В Стамбуле в рамках медиафорума Тюркского совета состоялось первое заседание совместной турецко-азербайджанской медиаплатформы.

Как передает турецкое бюро Report, на встрече под руководством помощника президента Азербайджана, заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и руководителя Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна приняли участие делегации представителей сферы СМИ и коммуникаций двух братских стран.

На заседании, проходящем под лозунгом "один народ, два государства", обсуждены вопросы усиления сотрудничества и координации в области традиционных и цифровых медиа, стратегических коммуникаций, а также совместной борьбы с дезинформацией и др.

В ходе мероприятия было принято решение о создании комитетов по общественной дипломатии, международным СМИ, стратегической коммуникации, образованию, законодательству и регулированию, цифровизации и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Фото1st meeting of Turkish-Azerbaijani Joint Media Platform held in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Türkiyə-Azərbaycan Ortaq Media Patformunun ilk toplantısı keçirilib

Экслюзивные новости

Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi