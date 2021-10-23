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В Стамбуле состоялась встреча руководителей телеканалов и SMM-специалистов из тюркских стран

В Стамбуле состоялась встреча руководителей телеканалов и SMM-специалистов из тюркских стран В Стамбуле состоялась встреча руководителей, представителей телевизионных каналов, специалистов по маркетингу в социальных сетях (SMM) из тюркских стран.
Медиа
23 октября 2021 г. 13:35
В Стамбуле состоялась встреча руководителей телеканалов и SMM-специалистов из тюркских стран

В Стамбуле состоялась встреча руководителей, представителей телевизионных каналов, специалистов по маркетингу в социальных сетях (SMM) из тюркских стран.

Как передает турецкое бюро Report, на встрече, прошедшей на полях медиафорума Тюркского Совета, организованного Управлением коммуникации Администрации президента Турции, приняли участие председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" Ровшан Мамедов, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, декан факультета журналистики БГУ Вугар Алиев, а также представители СМИ и молодые журналисты из других тюркских стран.

В ходе встречи были обсуждены пути решения проблем в медийных связях между братскими странами, организация единой платформы социальных медиа турецкой, азербайджанской, казахстанской, кыргызской, туркменской и узбекской молодежи.

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Версия на английском языке Heads of TV channels & SMM specialists from Turkic countries meet in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda türk dövlətlərinin TV rəhbərləri və SMM mütəxəssislərinin görüşü olub

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