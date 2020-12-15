В США указали на рекордное число арестованных представителей СМИ

По меньшей мере 274 журналиста находятся под стражей по состоянию на декабрь 2020 года, этот показатель превзошел предыдущее пиковое значение в 272 заключенных сотрудника СМИ в 2016 году.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ).
По ее сведениям, уже пятый год подряд число помещенных под стражу журналистов превышает 250. Доля заключенных журналисток составляет 13%.
На момент проведения исследования в США не было ни одного журналиста, отбывающего срок, однако за 2020 год 110 сотрудникам СМИ в стране были предъявлены уголовные обвинения, 300 журналистов пережили нападения, большинство из которых, по данным организации, были совершены сотрудниками правоохранительных органов.
По меньшей мере два журналиста умерли, отбывая тюремный срок в 2020 году. Причиной смерти одного из них стало заражение коронавирусом.