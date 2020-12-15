В США указали на рекордное число арестованных представителей СМИ

По меньшей мере 274 журналиста находятся под стражей по состоянию на декабрь 2020 года

По меньшей мере 274 журналиста находятся под стражей по состоянию на декабрь 2020 года, этот показатель превзошел предыдущее пиковое значение в 272 заключенных сотрудника СМИ в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

По ее сведениям, уже пятый год подряд число помещенных под стражу журналистов превышает 250. Доля заключенных журналисток составляет 13%.

На момент проведения исследования в США не было ни одного журналиста, отбывающего срок, однако за 2020 год 110 сотрудникам СМИ в стране были предъявлены уголовные обвинения, 300 журналистов пережили нападения, большинство из которых, по данным организации, были совершены сотрудниками правоохранительных органов.

По меньшей мере два журналиста умерли, отбывая тюремный срок в 2020 году. Причиной смерти одного из них стало заражение коронавирусом.