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В Совете прессы в день выборов будет действовать “горячая линия”

В Совете прессы в день выборов будет действовать “горячая линия” В Совете прессы в день президентских выборов – 7 февраля будет действовать “горячая линия”.
Медиа
6 февраля 2024 г. 13:04
В Совете прессы в день выборов будет действовать “горячая линия”

В Совете прессы в день президентских выборов – 7 февраля будет действовать “горячая линия”.

Об этом сообщили Report в Совете прессы.

Сообщается, что номера "горячей линии" (012) 441 35 96 (городской), (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 (мобильные) будут работать с момента начала голосования и до его окончания. Журналисты могут обратиться на "горячую линию" касательно любых возможных недоразумений и проблем при освещении процесса голосования.

Совет прессы сотрудничает с уполномоченными инстанциями в целях поддержки свободной деятельности журналистов при освещении президентских выборов.

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