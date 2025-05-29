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В Баку организована встреча азербайджанских, турецких и иностранных журналистов

В Баку организована встреча азербайджанских, турецких и иностранных журналистов В Шуше организована встреча азербайджанских, турецких и иностранных журналистов
Медиа
29 мая 2025 г. 12:00
В Баку организована встреча азербайджанских, турецких и иностранных журналистов

В Баку по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана организована встреча азербайджанских, турецких и иностранных журналистов.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Советом прессы Азербайджана и Международным советом журналистов Турции.

Собравшиеся за круглым столом представители СМИ поздравили азербайджанский народ с 28 мая – Днем независимости.

Председатель правления Совета прессы Рашад Меджид сообщил, что 150-летие азербайджанской национальной прессы будет отмечаться 22 июля, и предложил создать Музей медиа в Шуше.

"После обретения независимости в 1998 году указом общенационального лидера Гейдара Алиева была отменена цензура в СМИ. А 12 января 2021 года указом президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в медиасфере" было создано Агентство развития медиа", - отметил Меджид.

Меджид также дал высокую оценку связям между медиа Азербайджана и Турции.

"В 2020 году завершилась Вторая Карабахская война. После этого между Азербайджаном и Турцией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в медиасфере. Этот документ внес большой вклад в дальнейшее сближение СМИ двух стран. Но и до этого, во время 44-дневной Отечественной войны, турецкие медиа сыграли неоценимую роль в освещении происходящего", - подчеркнул глава Совета прессы.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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Версия на английском языке ФотоMeeting of Azerbaijani and Turkish journalists kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Türkiyə jurnalistlərinin görüşü keçirilir

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