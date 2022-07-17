В Шуше начался двухдневный тренинг для журналистов

В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов в формате летней школы, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Агентством развития медиа.

В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов в формате летней школы, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Агентством развития медиа.

Как передает Report, тренинг организован в городе Шуша, культурной столице Азербайджана.

Отметим, что на тренинге принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой службы, Государственного агентства по занятости, а также члены ЦАЭРК.

Около 30 представителей телевидения и интернет-СМИ примут участие в двухдневном тренинге.