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В Шуше начался двухдневный тренинг для журналистов

В Шуше начался двухдневный тренинг для журналистов В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов в формате летней школы, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Агентством развития медиа.
Медиа
17 июля 2022 г. 16:30
В Шуше начался двухдневный тренинг для журналистов

В Шуше стартовал двухдневный тренинг для журналистов в формате летней школы, организованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Агентством развития медиа.

Как передает Report, тренинг организован в городе Шуша, культурной столице Азербайджана.

Отметим, что на тренинге принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой службы, Государственного агентства по занятости, а также члены ЦАЭРК.

Около 30 представителей телевидения и интернет-СМИ примут участие в двухдневном тренинге.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİİTKM və MEDİA Şuşada jurnalistlər üçün təlim keçirir

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