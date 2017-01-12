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    В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча с журналистами

    Ряду азербайджанских журналистов вручены дипломы посольства России и почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 12 января в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в канун Дня российской печати состоялась встреча с представителями азербайджанских информационных агентств, прессы, телевидения и российскими журналистам, аккредитованными в Азербайджане.

    Как сообщили Report в пресс-службе РИКЦ, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил собравшихся журналистов за совместную работу по укреплению всесторонних связей между Россией и Азербайджаном и освещение работы представительства Россотрудничества и РИКЦ. Он зачитал приветствие азербайджанским коллегам председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.

    Затем с приветствием выступил советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев.

    О.Мурашев и В.Денисов вручили ряду азербайджанских журналистов дипломы посольства России и почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане.

    Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие молодые азербайджанские исполнители. 

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