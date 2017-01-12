В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялась встреча с журналистами

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ 12 января в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в канун Дня российской печати состоялась встреча с представителями азербайджанских информационных агентств, прессы, телевидения и российскими журналистам, аккредитованными в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе РИКЦ, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил собравшихся журналистов за совместную работу по укреплению всесторонних связей между Россией и Азербайджаном и освещение работы представительства Россотрудничества и РИКЦ. Он зачитал приветствие азербайджанским коллегам председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.

Затем с приветствием выступил советник-посланник посольства России в Азербайджане Олег Мурашев.

О.Мурашев и В.Денисов вручили ряду азербайджанских журналистов дипломы посольства России и почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие молодые азербайджанские исполнители.