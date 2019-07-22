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В РИКЦ отметили День национальной печати Азербайджана

В РИКЦ в Баку отметили День национальной печати Азербайджана

В Российском информационно-культурном центре в Баку прошла церемония вручения дипломов азербайджанским журналистам, сообщает Report.

"РИКЦ дважды в год проводит подобные мероприятия - на День национальной печати в России и на День нацпечати в Азербайджане. 22 июля этого года  отмечается 144-летие  с момента выпуска первой азербайджанской газеты "Экинчи". Несмотря на то, что выпуск газеты продлился всего лишь два года, "Экинчи" заложил историю национальной прессы Азербайджана", - заявил руководитель РИКЦ Валентин Денисов перед вручением дипломов.

Отметим, что почетная грамота за активное освещение деятельности РИКЦ в Баку была вручена и корреспонденту информационного агентства Report. 

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