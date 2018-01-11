 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В РИКЦ прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати

    Глава Россотрудничества в Баку Валентин Денисов: Деятельность азербайджанских журналистов делает нашу работу более эффективной

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню российской печати, передает Report.

    Глава представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в обращении к журналистам азербайджанских и российских средств массовой информации указал, что благодаря "слову и сюжету" журналистов азербайджанские читатели больше узнают о России, о российско-азербайджанском сотрудничестве, деятельности РИКЦ.

    "Подобная деятельность азербайджанских журналистов помогает нам и делает нашу работу более эффективной", - подчеркнул он.

    Затем он поблагодарил журналистов за совместную работу и вручил ряду представителей СМИ Почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане.

    Также была вручена грамота руководителю Музея миниатюрной книги Азербайджана Зарифе Салаховой за сохранение и вклад в развитие русского языка и литературы в Азербайджане.

    Мероприятие продолжилось концертом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi