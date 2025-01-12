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В РФ впервые СМИ признали террористической организацией

В РФ впервые СМИ признали террористической организацией Komi Daily стало первым СМИ, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ признала террористической организацией.
Медиа
12 января 2025 г. 10:13
В РФ впервые СМИ признали террористической организацией

Komi Daily стало первым СМИ, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ признала террористической организацией.

Как передает Report, об этом пишет Forbes.

ФСБ считает Komi Daily одним из структурных отделений "Форума свободных государств постРоссии", который Верховный суд РФ признал террористической организацией в ноябре. Тем не менее в Komi Daily связь с форумом отрицают.

Сайт Komi Daily заблокирован с марта 2024 года из-за публикации материала на тему "ЛГБТ" ("Международное общественное движение ЛГБТ" также признано экстремистским и террористическим).

В мае 2024 года редакторы издания были оштрафованы по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства.

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