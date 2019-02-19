Report привлекает молодых волонтеров к деятельности агентства в регионах Азербайджана - ВИДЕО

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report приступило к работе по привлечению к журналистской деятельности молодых волонтеров в регионах Азербайджана.

В первую очередь стартовало привлечение волонтеров в трех региональных центрах агентства: Гяндже (западное бюро), Барде (карабахское бюро) и Лянкяране (южное бюро).

Привлеченные к волонтерской деятельности молодые люди изучат вместе со спецкорами Информагентства Report в регионах правила освещения мероприятий, подготовки новостей и репортажей, освоят пути применения новшеств, исходящих из современных требований СМИ.

Самые активные волонтеры сначала будут сотрудничать с Report и получать за это гонорар, а затем уже работать как региональные сотрудники информагентства.

Напомним, что президент Ильхам Алиев во время выступления на республиканском собрании по случаю 1 февраля – Дня азербайджанской молодежи рассказал о важности привлечения молодых волонтеров к деятельности и в государственной, и в частной сферах: "Наша молодежь работает сегодня в различных отраслях экономики, в государственных организациях. Я рекомендую государственным организациям выдвигать молодежь, потому что обществу очень нужны и потенциал, и активность молодежи, и ее новый взгляд на вопросы. Я рекомендовал всем государственным организациям привлекать волонтеров. Пусть волонтеры пройдут практику в государственных структурах, министерствах, других государственных организациях. Я рекомендую это и частному сектору. Мы создали прекрасные условия для частного сектора. За последние 15 лет число функционирующих в Азербайджане частных предприятий увеличилось с 60 тысяч до 130 тысяч. Это – проявление реформ в экономической сфере. Они тоже обязательно должны привлекать молодежь, чтобы и молодежь проходила практику, и быстрыми темпами шел процесс подготовки".