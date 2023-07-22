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В рамках Шушинского глобального медиафорума проходит первая сессия

В рамках Шушинского глобального медиафорума проходит первая сессия В рамках Шушинского глобального медиафорума стартовала первая сессия "Будущее медиа: Новые инструменты и роль СМИ в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху".
Медиа
22 июля 2023 г. 12:27
В рамках Шушинского глобального медиафорума проходит первая сессия

В рамках Шушинского глобального медиафорума стартовала первая сессия "Будущее медиа: Новые инструменты и роль СМИ в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, в рамках сессии проходят интерактивные дискуссии на темы "Будущее медиа: следующие шаги для традиционных СМИ" и "Цифровая трансформация в центре внимания".

Канадско-американская журналистка, телевизионный продюсер Дана Вулф, соучредитель и директор компании "Forward Thinking" Оливер МакТернан, глава "Азербайджанской телерадиовещательной компании "Азад Азербайджан" Азер Халилов и руководитель Института глобальной политики, профессор Паоло фон Ширах говорят о современном состоянии СМИ в мире и в странах, где они работают, и о нынешнем положении традиционных медиа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunda ilk sessiya keçirilir

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