В рамках Шушинского глобального медиафорума проходит первая сессия

В рамках Шушинского глобального медиафорума стартовала первая сессия "Будущее медиа: Новые инструменты и роль СМИ в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху".

В рамках Шушинского глобального медиафорума стартовала первая сессия "Будущее медиа: Новые инструменты и роль СМИ в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху".

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, в рамках сессии проходят интерактивные дискуссии на темы "Будущее медиа: следующие шаги для традиционных СМИ" и "Цифровая трансформация в центре внимания".

Канадско-американская журналистка, телевизионный продюсер Дана Вулф, соучредитель и директор компании "Forward Thinking" Оливер МакТернан, глава "Азербайджанской телерадиовещательной компании "Азад Азербайджан" Азер Халилов и руководитель Института глобальной политики, профессор Паоло фон Ширах говорят о современном состоянии СМИ в мире и в странах, где они работают, и о нынешнем положении традиционных медиа.