В приграничных районах сохраняется проблема вмешательства зарубежных телерадиоканалов в вещание местных каналов - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Несмотря на многолетние обсуждения и изложение проблемы вмешательства частот зарубежных телерадиоканалов в эфирное пространство азербайджанских телеканалов в приграничных районах страны, проблема все еще не утратила свою актуальность.

По сообщению Report, жители приграничных районов вынуждены смотреть зарубежные телеканалы и слушать радиопередачи на чужом языке. И это при том, что эксперты считают подобное вмешательство нарушением информационной безопасности страны.

Государственные структуры Азербайджана признают наличие проблемы.

Главный консультант отдела финансового и технического контроля Национального Совета по телерадиовещанию (НСТР) Фикрет Худатзаде сообщил Report, что этот вопрос связан с межгосударственными отношениями.

По его словам, пресечь подобное на приграничных территориях невозможно: "Если мы установим на этих участках дополнительные передатчики, это повлияет на вещание местных каналов. Для решения проблемы ее нужно отрегулировать на основе межгосударственных соглашений. Эта тема регулярно обсуждается".

Ф.Худатзаде отметил, что подобные факты чаще наблюдаются в западных и южных регионах республики: "Сюда относятся Уджар, Бейлаган, Барда, Имишли, Астара. Там вещают, в основном, иранские каналы. Мы ведем переговоры с зарубежными странами, призывая их снизить мощность передатчиков. Это происходит потому, что они располагаются на возвышенности. Разумеется, мы со своей стороны хотим усилить передатчики, но это мешает вещанию наших каналов. В целом же, мы держим данный вопрос в поле зрения".

На запрос Report в министерстве транспорта, связи и высоких технологий ответили, что FM-вещание на основе технических параметров, принятых в Международном телекоммуникационном союзе, обеспечивается посредством соответствующих вещателей на территории каждой страны:

"В зависимости от рельефа, вещание программ в FM-диапазоне на определенных территориях соседних государств принимается нормально. Равно также, как в нашей стране вещаются радиопрограммы FM-диапазона других стран, так и радиопередачи, транслируемые с территории Азербайджана, вещаются в соседних государствах. Поэтому в приграничных регионах и в райцентрах спокойно можно слушать зарубежные радиопрограммы FM-диапазона.

Эти вопросы регулируются на основе рекомендаций Международного телекоммуникационного союза. Между соседними государствами подписываются координационные протоколы с тем, чтобы в вещании не наблюдалось интерференционного влияния. Как и все остальные диапазоны, FM радио и TV вещание находится под постоянным контролем центров радионаблюдения Государственного управления радиочастот. Соответствующая информация регулярно поступает в министерство транспорта, связи и высоких технологий, а также в ПО "Teлерадио". В случае обнаружения радиопрограмм, ведущих пропаганду против нашей страны, министерство дает поручение ПО "Teлерадио" принять в отношении них технические меры".

В ходе визита в Иран министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде обсудил вопросы координации частотных ресурсов. Было принято решение о создании совместной комиссии по сотрудничеству в данной области".