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    В пресс-службу государственного учреждения назначен новый руководитель

    В составе Аппарата Сумгайытского технологического парка создана пресс-служба

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайытском технологическом парке создана новая пресс-служба. 

    Как сообщает Report, на эту должность назначен Аллахвердиев Рустам Абульфат оглу.

    Согласно информации, для усиления связей со СМИ, своевременного информирования общественности о новшествах в технопарке, в составе Аппарата создана пресс-служба. 

    Отметим, что Рустам Аллахвердиев в 2009 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. В 2010-2014 гг. получил второе образование на юридическом факультете данного университета. 

    До сегодняшнего дня работал корреспондентом в различных газетах, в пресс-службах государственных и частных учреждений. 

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