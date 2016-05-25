В пресс-службу государственного учреждения назначен новый руководитель

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайытском технологическом парке создана новая пресс-служба.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Аллахвердиев Рустам Абульфат оглу.

Согласно информации, для усиления связей со СМИ, своевременного информирования общественности о новшествах в технопарке, в составе Аппарата создана пресс-служба.

Отметим, что Рустам Аллахвердиев в 2009 году окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. В 2010-2014 гг. получил второе образование на юридическом факультете данного университета.

До сегодняшнего дня работал корреспондентом в различных газетах, в пресс-службах государственных и частных учреждений.