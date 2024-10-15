В перуанской прессе рассказали о богатой культуре Азербайджана

Один из известных и популярных онлайн-журналов Перу Lima Gris опубликовал статью под названием «Богатая культурная жизнь Азербайджана», посвящённую истории, культуре и искусству этой страны.

Один из известных и популярных онлайн-журналов Перу Lima Gris опубликовал статью под названием «Богатая культурная жизнь Азербайджана», посвящённую истории, культуре и искусству этой страны.

Как сообщает Report , в статье подробно рассказывается о древних традициях Азербайджана, его археологических и исторических памятниках, включая древние поселения в пещере Азых, наскальные рисунки Гобустана, храм огнепоклонников Атешгях и Государственный историко-этнографический заповедник "Гала", которые являются примерами богатого наследия страны.

Особое внимание уделено фольклору, в котором отражаются ценности, такие как героизм и мудрость. В статье упоминаются эпические произведения, такие как "Огузнаме", "Кёроглу" и "Китаби-Деде Горгуд", а также роль ашугов в их сохранении. Также отмечено особое место жанра баяты в устной литературе Азербайджана.

Автор подчёркивает, что музыкальные традиции Азербайджана насчитывают 4000 лет. В частности, упоминается мугам - музыкальный жанр, включённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и его важная роль в культуре страны. Также отмечаются традиционные азербайджанские танцы.

В разделе, посвященном литературе, подчёркивается развитие устной и письменной литературы Азербайджана. Особо выделяются великие поэты, такие как Низами Гянджеви, и известность таких произведений, как роман "Али и Нино" на международной арене.

В статье рассматриваются изобразительное искусство и архитектура Азербайджана. Упоминаются древние петроглифы, миниатюрная живопись и как современные, так и традиционные архитектурные стили.

Отдельно отмечены достижения в театре и кино. Азербайджанский театр начал своё становление в XIX веке, и несмотря на трудности в советский период, развивался как тогда, так и в наши дни. Успехи азербайджанского кино на международной арене также занимают важное место в статье.

В статье также уделяется внимание многочисленным музеям страны, среди которых выделяются Музей ковра, а также музеи истории и искусства.