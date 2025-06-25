В Пекине обсудили возможности сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Китаем

16^49 25 июня азербайджанская делегация в рамках визита в Китай посетила информационное агентство "Синьхуа".

Азербайджанская делегация в рамках визита в Китай 25 июня посетила информационное агентство "Синьхуа".

Об этом сообщили Report в Агентстве развития медиа (MEDİA).

На встрече с руководством ИА "Синьхуа" исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов заявил, что подписание в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай в апреле этого года совместного заявления и других документов об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя странами вывело существующие связи на качественно новый уровень.

Президент ИА "Синьхуа" Фу Хуа отметил, что возглавляемая им организация заинтересована в расширении международных информационных связей, подчеркнув, что развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере медиа будет выгодно обеим сторонам.

Он отметил, что азербайджано-китайские отношения, основанные на взаимной дружбе и доверии, выдержали испытание временем и построены на прочном фундаменте. Фу Хуа подчеркнул, что в последние годы "Синьхуа" и АЗЕРТАДЖ успешно сотрудничают по многим направлениям, поддерживают медиа проекты друг друга и осуществляют регулярный обмен новостями.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев отметил, что возглавляемое им агентство придает особое значение развитию отношений с "Синьхуа", отметив, что обе структуры тесно сотрудничают.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены дальнейшие шаги по расширению отношений между сторонами.