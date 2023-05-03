В ООН призвали освободить из российского плена журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена.
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"По меньшей мере один гражданский украинский журналист, которого в марте прошлого года взяли в плен, до сих пор находится в тюрьме в России", – сказал Томиленко.
Он отметил, что речь идет о журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке.
"Мы требуем от России освободить Дмитрия Хилюка. Освободить всех незаконно осужденных крымскотатарских гражданских журналистов, Владислава Есипенко и Ирину Данилович (журналисты, заключенные во временно оккупированном Крыму – УНИАН)", – сказал Томиленко.
Отметим, что журналист агентства УНИАН был взят в плен 26 февраля 2022 года в ходе наступления ВС России на Киевскую область.