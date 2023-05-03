О нас

В ООН призвали освободить из российского плена журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

В ООН призвали освободить из российского плена журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена.
Медиа
3 мая 2023 г. 08:39
В ООН призвали освободить из российского плена журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом Томиленко заявил во время выступления по случаю Всемирного Дня свободы слова на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"По меньшей мере один гражданский украинский журналист, которого в марте прошлого года взяли в плен, до сих пор находится в тюрьме в России", – сказал Томиленко.

Он отметил, что речь идет о журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке.

"Мы требуем от России освободить Дмитрия Хилюка. Освободить всех незаконно осужденных крымскотатарских гражданских журналистов, Владислава Есипенко и Ирину Данилович (журналисты, заключенные во временно оккупированном Крыму – УНИАН)", – сказал Томиленко.

Отметим, что журналист агентства УНИАН был взят в плен 26 февраля 2022 года в ходе наступления ВС России на Киевскую область.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi