В ООН призвали освободить из российского плена журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал освободить журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка из российского плена.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом Томиленко заявил во время выступления по случаю Всемирного Дня свободы слова на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"По меньшей мере один гражданский украинский журналист, которого в марте прошлого года взяли в плен, до сих пор находится в тюрьме в России", – сказал Томиленко.

Он отметил, что речь идет о журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке.

"Мы требуем от России освободить Дмитрия Хилюка. Освободить всех незаконно осужденных крымскотатарских гражданских журналистов, Владислава Есипенко и Ирину Данилович (журналисты, заключенные во временно оккупированном Крыму – УНИАН)", – сказал Томиленко.

Отметим, что журналист агентства УНИАН был взят в плен 26 февраля 2022 года в ходе наступления ВС России на Киевскую область.