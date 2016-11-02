В ООН назвали число погибших за последнее десятилетие журналистов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ За последнее десятилетие погибли более 700 журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в послании Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

"Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - заявил Генеральный секретарь ООН.

Он отметил, что необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности средств массовой информации: "Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь".