В НСТР поступила жалоба на известную телерадиоведущую

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые ведущие радиостанций во время прямого общения со слушателями употребляют неэтичные и вульгарные фразы. В связи с этим поступают некоторые обращения и жалобы".

Об этом заявил Report завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашов.

По его словам, на днях от слушателей поступили жалобы на ведущую программы "Бумеранг шоу" на радиостанции 106.3 FM: "Слушатели жалуются, что говоря о гороскопе, ведущая (Айтан Сафарова - ред.) посоветовала людям, родившимся под знаком овна, пастись. Употребление таких грубых фраз недопустимо.

Кроме того, нередко в словах ведущих скрывается неэтичный подтекст. Некоторые темы выбираются неправильно. В эфир пускают зарубежные песни, в текстах которых также звучат неэтичные слова".

Т.Дадашов отметил, что сегодня в основном требования законодательства соблюдаются финансирующимися из госбюджета радиовещателями: "На частных радиостанциях ситуация иная. Они отводят мало места социальным и другим актуальным передачам. Предпочтение местными радиостанциями сообщений, музыки и разговора ведущих связано с их форматом. Аналогичное положение наблюдается и в мировой практике. Поэтому радиостанциям не делается замечание. Наши наблюдения показали, что местные радиостанции стараются отразить в себе свойства различных форматов. Поэтому программная корзина радиостанций составляется из ежечасных новостных выпусков, музыки и прямых эфиров со слушателями".