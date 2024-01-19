В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны без FM-вещания

В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны, где недоступно FM-вещание.

В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны, где недоступно FM-вещание.

Как сообщает Report , об этом говорится в отчете Аудиовизуального совета Азербайджана.

В отчете говорится, что в прошлом году на автодорогах Баку-Агсу, Баку-Лерик и Баку-Губа были проведены мониторинги FM-вещания, по итогам которых выявлены пустые ("мертвые") зоны.

В городе Баку и на Абшеронском полуострове был проведен мониторинг телерадиовещания, также были выявлены "мертвые" зоны.

Необходимые меры по устранению помех обсуждены со специалистами ПО "Радио и Телевизионного вещания и спутниковой связи".