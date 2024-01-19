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В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны без FM-вещания

В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны без FM-вещания В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны, где недоступно FM-вещание.
Медиа
19 января 2024 г. 12:36
В некоторых районах Баку выявлены мертвые зоны без FM-вещания

В некоторых районах Баку выявлены "мертвые" зоны, где недоступно FM-вещание.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Аудиовизуального совета Азербайджана.

В отчете говорится, что в прошлом году на автодорогах Баку-Агсу, Баку-Лерик и Баку-Губа были проведены мониторинги FM-вещания, по итогам которых выявлены пустые ("мертвые") зоны.

В городе Баку и на Абшеронском полуострове был проведен мониторинг телерадиовещания, также были выявлены "мертвые" зоны.

Необходимые меры по устранению помех обсуждены со специалистами ПО "Радио и Телевизионного вещания и спутниковой связи".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi ərazilərində FM yayımı olmayan “ölü” zonalar aşkarlanıb

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