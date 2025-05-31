В Нахчыване прошла встреча студентов с исследователями медиа в рамках MEDİAFEST-2025

В рамках фестиваля MEDİAFEST-2025 в Нахчыванском государственном университете состоялась встреча студентов с экспертами в области медиа.

В рамках фестиваля MEDİAFEST-2025 в Нахчыванском государственном университете состоялась встреча студентов с экспертами в области медиа.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мероприятии приняли участие профессор Бакинского государственного университета (БГУ) Гулу Магеррамли и декан факультета журналистики этого вуза Вугар Зифероглу.

Участники поделились с молодежью академическими и практическими аспектами профессии. Профессор Магеррамли подчеркнул важность общественной ответственности журналиста и точности передаваемой информации, а также призвал соблюдать профессиональную этику.

Вугар Зифероглу представил подробный анализ редакционных и технических аспектов производства новостей, отметив необходимость научного подхода в журналистике. Встреча прошла в формате открытого диалога и стала платформой для обмена опытом между специалистами и будущими журналистами.