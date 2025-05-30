В Нахчыване проходит конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025

09:57

Сегодня в Нахчыване во дворце Гейдар Алиев началась конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025, проводимая в рамках распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о 150-летии национальной прессы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие началось с посещения памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера и возложены цветы.

Отметим, что мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева по инициативе полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР и организовано Агентством по развитию медиа, Советом печати и газетой "Шарг Гапысы", являющейся органом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.