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В Нахчыване проходит конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025

В Нахчыване проходит конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025 09:57
Медиа
30 мая 2025 г. 10:15
В Нахчыване проходит конференция Глобальная информационная среда и медиа-тренды - MEDIAFEST-2025

Сегодня в Нахчыване во дворце Гейдар Алиев началась конференция "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDIAFEST-2025, проводимая в рамках распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева о 150-летии национальной прессы. 

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие началось с посещения памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтена память великого лидера и возложены цветы.

Отметим, что мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева по инициативе полномочного представительства президента Азербайджана в Нахчыванской АР и организовано Агентством по развитию медиа, Советом печати и газетой "Шарг Гапысы", являющейся органом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda “Qlobal İnformasiya Mühiti və Media Trendləri” konfransı – “MEDİAFEST-2025” keçirilir

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