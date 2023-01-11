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В Нахчыване открылось бюро информагентства Report

В Нахчыване открылось бюро информагентства Report В Нахчыванской Автономной Республике открыто бюро информационного агентства Report.
Медиа
11 января 2023 г. 18:59
В Нахчыване открылось бюро информагентства Report

В Нахчыванской Автономной Республике открыто бюро информационного агентства Report.

Цель - оперативно и точно донести до читателей важнейшие события, происходящие в Автономной Республике в политической, экономической, социальной, культурной, спортивной, а также других сферах.

Таким образом, количество региональных бюро информационного агентства Report, которое начало свою деятельность с 2014 года, достигло 9.

В настоящее время медиа-структура имеет западное, северо-западное, южное, верхне-ширванское, северное, муганское, аранское и карабахское бюро.

Report также имеет офисы в 6 зарубежных странах - в Турции, США, России, Восточной Европе, Франции и Туркменистане.

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Версия на английском языке Report News Agency opens bureau in Nakhchivan 
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda "Report" İnformasiya Agentliyinin bürosu açılıb 

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