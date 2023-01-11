В Нахчыване открылось бюро информагентства Report

В Нахчыванской Автономной Республике открыто бюро информационного агентства Report.

В Нахчыванской Автономной Республике открыто бюро информационного агентства Report.

Цель - оперативно и точно донести до читателей важнейшие события, происходящие в Автономной Республике в политической, экономической, социальной, культурной, спортивной, а также других сферах.

Таким образом, количество региональных бюро информационного агентства Report, которое начало свою деятельность с 2014 года, достигло 9.

В настоящее время медиа-структура имеет западное, северо-западное, южное, верхне-ширванское, северное, муганское, аранское и карабахское бюро.

Report также имеет офисы в 6 зарубежных странах - в Турции, США, России, Восточной Европе, Франции и Туркменистане.