В Нахчыване обсудили методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями

В рамках конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDİAFEST-2025, проходящей во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване, состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба с дезинформацией и фейковыми новостями".

В рамках конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDİAFEST-2025, проходящей во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване, состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба с дезинформацией и фейковыми новостями".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, модератором панельной дискуссии выступила руководитель Нахчыванского регионального управления Агентства развития медиа (MEDİA) Вафа Аслан.

В ходе обсуждений своими мнениями поделились журналист Руфат Гамзаев, член правления Совета прессы Эльшад Эйвазлы, профессор Бакинского государственного университета Гулу Магеррамли и заведующий сектором прессы и связей с общественностью Аппарата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Рамзи Ибрагимов.