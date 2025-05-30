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В Нахчыване обсудили методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями

В Нахчыване обсудили методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями В рамках конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDİAFEST-2025, проходящей во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване, состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба с дезинформацией и фейковыми новостями".
Медиа
30 мая 2025 г. 16:50
В Нахчыване обсудили методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями

В рамках конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" - MEDİAFEST-2025, проходящей во Дворце Гейдара Алиева в Нахчыване, состоялась панельная дискуссия на тему "Борьба с дезинформацией и фейковыми новостями".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, модератором панельной дискуссии выступила руководитель Нахчыванского регионального управления Агентства развития медиа (MEDİA) Вафа Аслан.

В ходе обсуждений своими мнениями поделились журналист Руфат Гамзаев, член правления Совета прессы Эльшад Эйвазлы, профессор Бакинского государственного университета Гулу Магеррамли и заведующий сектором прессы и связей с общественностью Аппарата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Рамзи Ибрагимов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda dezinformasiya və saxta xəbərlərlərlə mübarizə üsulları müzakirə edilib

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