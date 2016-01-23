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    ​В НСТР состоится мероприятие в связи с ситуацией на телеканале ANS

    На мероприятии речь пойдет о нарушениях телекомпанией ANS требований закона

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Национальном совете телерадиовещания (НСТР) состоится мероприятие в связи с ситуацией на телеканале ANS.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил НСТР.

    По информации, на мероприятии речь пойдет о нарушениях телекомпанией ANS требований закона.

    Отметим, что НСТР принял решение о приостановке с 24 января 2016 года сроком на 1 месяц трансляции программы Hesabat, автором которой является Миршахин Агаев. В ответ М.Агаев 22 января провел пресс-конференцию, обвинив НСТР в предвзятом отношении к ANS. 

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