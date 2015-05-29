​В Нью-Йорке состоялась церемония вручения Пулитцеровской премии

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке состоялась 99 церемония вручения престижной журналистской Пулитцеровской премии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сертификаты и золотые медали вручали президент Колумбийского университета Ли Боллинджер и председатели Пулитцеровской комиссии Пол Джигот и Адам Прайд.

Самую престижную номинацию "за служение обществу" получили журналисты газеты "Post and curier" из Южной Каролины, за серию репортажей о насилии над женщинами в семье под общим названием "Пока смерть не разлучит нас".

Премию в номинации "за выдающуюся подачу сенсационного материала" получили сотрудники крупнейшей газеты штата Вашингтон - "Seatlle Times" - за статьи о грязевом потоке, в результате которого погибли 43 человека, а также за "последующее освещение этого события и за попытки выяснить, можно ли было избежать этого страшного стихийного бедствия".

Также наград удостоены журналисты таких изданий, как NY Times, The Wall Street Journal, The Washington post.