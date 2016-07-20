Названы три основные версии убийства журналиста Павла Шеремета

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Предварительно рассматриваются три версии убийства известного журналиста Павла Шеремета. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его словам в качестве версий рассматриваются профессиональная деятельность журналиста, неприязненные отношения, а также не исключается "российский след".

"Я назвал три основные версии, которые не исключаются: профессиональная деятельность, неприязненные отношения, поскольку всегда эта версия применяется в случае совершения таких преступлений… Безусловно, мы должны прекрасно осознавать, что в этой ситуации, когда против нас ведется гибридная война, учитывая, как профессионально было совершено это кровавое убийство, исключать российский след мы не можем", — заявил Шкиряк на месте происшествия.

Известный журналист Павел Шеремет погиб сегодня утром в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Взрыв произошел в 7.45 утра, когда Шеремет выехал из дома и проехал несколько десятков метров.

Последние пять лет Шеремет жил в Киеве, работал в издании "Украинская правда" и ведущим на радио "Вести".

Ранее П.Шеремет работал на российском телеканале ОРТ и впоследствии "Первом канале".