В Москве с участием Лейлы Алиевой состоялась презентация книги известного журналиста Михаила Гусмана

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Москве состоялась презентация 3-го тома книги первого заместителя генерального директора агентства ТАСС, известного журналиста Михаила Гусмана "Формула власти…и еще 65 интервью".

Как отмечает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в книге также опубликовано интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В церемонии, проведенной в министерстве иностранных дел России, приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Игорь Левитин, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и аккредитованные в этой стране другие послы, политики, депутаты.

Сергей Лавров в своем выступлении на церемонии отметил, что "проект "Формула власти" реально помогает активно, ненавязчиво показывать российскую позицию, подлинную Россию, нашу расположенность к честному равноправному сотрудничеству со всеми государствами".

Министр напомнил, что осенью "Формуле власти" исполняется 15 лет. "Есть еще страны мира, которые не охвачены этим проектом", - отметил глава МИД РФ. "Это более 20 государств- членов ООН, а, если считать страны, которые пока не являются членами Организации Объединенных Наций, то убежден, что и четвертым томом не отделаетесь", - заметил Лавров.

Генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов отметил, что "этот проект хорош для ТАСС, очень уважаем. Он помогает ТАСС открыть двери в овальные, квадратные, кубические и другие кабинеты на всем земном шаре и потом получать оттуда новости, чтобы быть самыми первыми, самыми точными".

Затем выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, посол США Джон Теффт, посол Германии Рюдигер фон Фрич.

"Их, лидеров уже полностью вступившего в свои права ХХI века, не так много, но за каждым их них стоит большая или малая страна, ее неповторимый народ", - отметил Гусман. "Для меня было важным то, что все эти люди, без исключения, высказывали уважение и симпатию к России, - сказал журналист. - Звучали добрые и теплые слова в адрес нашей страны. Наверное, это самый важный итог нашей работы".

В третий том "Формулы власти" включены 65 интервью, которые Михаил Гусман взял у мировых лидеров в период с 2010 по 2014 гг. В сборник вошли, в частности, беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Бразилии Дилмой Роуссефф, королевой Дании Маргрете II и другими главами государств.

В презентации интервью с президентом Ильхамом Алиевым в книге "Формула власти…и еще 65 интервью" автор пишет, что Азербайджан является первой на мусульманском Востоке демократической республикой, создавшей парламент и предоставивший женщинам право голоса. В данной части книги отмечается, что в период руководства президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана возросла на 300 процентов, а в стране были открыты сотни тысяч рабочих мест.



