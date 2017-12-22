В Москве простились с гендиректором "Интерфакс-Азербайджан"

Москва. 22 декабря. REPORT.AZ/ Церемония прощания с бывшим начальником охраны Гейдара Алиева, генеральным директором информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Александром Ивановым состоялась в 7-й Городской клинической больнице Москвы, сообщает российское бюро Report.

Собравшиеся на панихиду родные и близкие покойного, сослуживцы, представители посольства Азербайджана в России возложили цветы к гробу А.Иванова, прозвучали поминальные речи.

Бывший заместить председателя КГБ СССР, генерал Геннадий Титов рассказал о служебном пути А.Иванова и вручил его сыну Вадиму медаль ветерана разведки.

Генеральный директор "Интерфакс" Михаил Комиссар отметил высокие человеческие и управленческие качества А.Иванова.

"Он смог за короткое время переквалифицироваться из спецслужб в медийное пространство. Человек с богатым опытом, он влился в наши ряды и вывел азербайджанское подразделение нашей компании на новый уровень", - заявил гендиректор "Интерфакс".

Главный режиссер программы "Время", заслуженный деятель искусств России Калерия Кислова вспомнила свое знакомство с А.Ивановым и Г.Алиевым.

"Когда в 1982 году Г.Алиева назначили на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР, то в Кремле ждали, что с ним приедет целая команда. Но он приехал в Москву лишь с А.Ивановым. И когда у него спросили о его команде, он указал на Сашу и сказал "Это и есть моя команда". Это говорило об исключительном доверии к этому человеку", - отметила К.Кислова.

Родным и близким А.Иванова принесли также соболезнования от имени посла России в Азербайджане Полада Бюльбюльоглы.

Сразу же после панихиды гроб с телом А.Иванова был отправлен в Баку, где завтра он будет похоронен на Ясамальском кладбище.