В момент пожара в новостройке в Баку находились супруга и внук главного редактора газеты "Bakı xəbər"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В новостройке по улице Шафаята Мехтиева в Баку, где произошел пожар, также находились супруга и внук главного редактора газеты "Bakı xəbər" Айдына Гулиева.

Как сообщает Report, информацию об этом А.Гулиев распространил в соцсети.

Отмечается, что вместе с жильцами из указанного здания также эвакуированы супруга А.Гулиева Саадат ханум и их 4-летний внук Эмиль.

В заявлении Report Айдын Гулиев сказал, что в состоянии здоровья пострадавших от дыма его супруги и внука нет серьезных проблем: "Из-за возраста, у моей супруги возникли некоторые проблемы с самочувствием. Спасибо пожарным, они во время их спасли. Врачи сразу оказали им первую помощь. На данный момент оба чувствуют себя нормально. Мы увезли их к родственникам".

Главный редактор отметил, что в качестве причины пожара указывается возгорание в шахте лифта здания: "Пожар начался на нижнем этаже. Дым распространился до верхних этажей. Мы живем на 11 этаже. Приехав на место происшествия, узнать здание после пожара было невозможно".