В Минске похоронили журналиста Павла Шеремета

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Журналиста Павла Шеремета похоронили сегодня в Минске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В последний путь Павла Шеремета проводили аплодисментами. На кладбище собралось большое количество близких, коллег и друзей.

Известный журналист Шеремет погиб в среду в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".