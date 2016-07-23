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    В Минске похоронили журналиста Павла Шеремета

    Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Журналиста Павла Шеремета похоронили  сегодня в Минске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В последний путь Павла Шеремета проводили аплодисментами. На кладбище собралось большое количество близких, коллег и друзей.

    Известный журналист Шеремет погиб в среду в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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