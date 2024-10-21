О нас

В медиашколе Report стартовала новая учебная программа

В медиашколе Report стартовала новая учебная программа В медиашколе информационного агентства Report стартовала учебная программа 18-й группы.
Медиа
21 октября 2024 г. 17:22
В медиашколе Report стартовала новая учебная программа

В медиашколе информационного агентства Report стартовала учебная программа 18-й группы.

В рамках программы девять студентов будут заниматься подготовкой новостей, интервью и репортажей, изучать основы профессии журналиста. В процессе обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

На встрече со студентами директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что одним из ключевых аспектов обучения является овладение навыками написания новостей в соответствии с профессиональными стандартами журналистики.

"В нашем агентстве мы всегда стремимся к тому, чтобы новости готовились именно по этим стандартам. Следовательно, студенты, присоединившиеся к учебной программе, также должны писать новости, опираясь на эти принципы. Если вы будете подходить к процессу ответственно, то сможете добиться высоких результатов. Овладеть профессией журналиста - непростая задача, и каждый студент должен приложить максимум усилий", - сказал Гусейналиев.

Руководитель медиашколы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что обучение в этой группе будет проводиться на русском языке.

Медиашкола Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиашколу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиаструктурах страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоReport Media School kicks off new training program
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbinin 18-ci qrupu təlim proqramına qoşulub

Другие новости из категории

Натиг Маммедли: Фейки против Азербайджана получают все большее распространение
Натиг Маммедли: Фейки против Азербайджана получают все большее распространение
21 октября 2024 г. 12:35
В Азербайджане число аудиовизуальных медиа выросло до 95
В Азербайджане число аудиовизуальных медиа выросло до 95
18 октября 2024 г. 16:57
В перуанской прессе рассказали о богатой культуре Азербайджана
В перуанской прессе рассказали о богатой культуре Азербайджана
15 октября 2024 г. 04:20
Вугар Зифероглу: Внешние силы пытаются распространять дезинформацию в СМИ против Азербайджана
Вугар Зифероглу: Внешние силы пытаются распространять дезинформацию в СМИ против Азербайджана
11 октября 2024 г. 12:17
Ахмед Исмаилов: Формирующиеся тренды в медиа также вызывают технологические угрозы
Ахмед Исмаилов: Формирующиеся тренды в медиа также вызывают технологические угрозы
11 октября 2024 г. 11:57
Рашад Меджид: Высоко оцениваю деятельность медиа в борьбе с дезинформацией
Рашад Меджид: Высоко оцениваю деятельность медиа в борьбе с дезинформацией
11 октября 2024 г. 11:29
MEDİA: Информация об Азербайджане на интернет-ресурсе EekadFacts не соответствует действительности
MEDİA: Информация об Азербайджане на интернет-ресурсе EekadFacts не соответствует действительности
9 октября 2024 г. 23:28
Аудиовизуальный совет Азербайджана подал в суд на телеоператора
Аудиовизуальный совет Азербайджана подал в суд на телеоператора
9 октября 2024 г. 13:12
Oxu.Az Türkçe - мост между тюркскими народами
Oxu.Az Türkçe - мост между тюркскими народами
7 октября 2024 г. 18:54
АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора
АЗЕРТАДЖ объявило прием на работу на должность редактора
1 октября 2024 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi