В медиашколе Report стартовала новая учебная программа

В медиашколе информационного агентства Report стартовала учебная программа 18-й группы.

В медиашколе информационного агентства Report стартовала учебная программа 18-й группы.

В рамках программы девять студентов будут заниматься подготовкой новостей, интервью и репортажей, изучать основы профессии журналиста. В процессе обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

На встрече со студентами директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев отметил, что одним из ключевых аспектов обучения является овладение навыками написания новостей в соответствии с профессиональными стандартами журналистики.

"В нашем агентстве мы всегда стремимся к тому, чтобы новости готовились именно по этим стандартам. Следовательно, студенты, присоединившиеся к учебной программе, также должны писать новости, опираясь на эти принципы. Если вы будете подходить к процессу ответственно, то сможете добиться высоких результатов. Овладеть профессией журналиста - непростая задача, и каждый студент должен приложить максимум усилий", - сказал Гусейналиев.

Руководитель медиашколы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что обучение в этой группе будет проводиться на русском языке.

Медиашкола Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиашколу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиаструктурах страны.