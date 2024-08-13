В медиафоруме в Астрахани примут участие делегации всех стран Прикаспия

Делегации из всех Прикаспийских стран, а также эксперты из Узбекистана и Молдовы примут участие в Каспийском медиафоруме, который пройдет в Астрахани 16-17 августа.

Делегации из всех Прикаспийских стран, а также эксперты из Узбекистана и Молдовы примут участие в Каспийском медиафоруме, который пройдет в Астрахани 16-17 августа.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

"В этом году участие в Каспийском медиафоруме традиционно примут делегации всех стран Прикаспия - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. По традиции страной-партнером форума выступит Республика Узбекистан", - сказал Головков.

Он заметил, что в общей сложности участие в Каспийском медиафоруме примут порядка 120 иностранных гостей. В состав делегаций войдут как представители органов государственной власти, так и руководители СМИ стран Прикаспийских стран.

Ранее со ссылкой на власти региона сообщалось, что Каспийский медиафорум в этом году пройдет в девятый раз. Его темой станет "Диалог культур как основа развития Каспийского региона". В рамках форума планируется презентовать новую медиаплатформу для обмена информацией между прикаспийскими странами. Кроме того, на форуме будут подведены итоги международного конкурса журналистских работ "Каспий без границ".