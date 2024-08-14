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В MEDİA состоялась встреча с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ

В MEDİA состоялась встреча с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ В Агентстве развития медиа (MEDİA) 13 августа состоялась встреча с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Дитмиром Бушати и медиа-аналитик
Медиа
14 августа 2024 г. 03:07
В MEDİA состоялась встреча с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ

В Агентстве развития медиа (MEDİA) 13 августа состоялась встреча с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Дитмиром Бушати и медиа-аналитиком Кирой Калининой.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Агентства.

Согласно информации, на встрече исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов предоставил подробную информацию о медиаландшафте в Азербайджане, ходе реформ в этой сфере, основных направлениях деятельности Агентства и ответил на вопросы гостей.

В ходе встречи также обсуждалась деятельность СМИ в контексте назначенных на 1 сентября 2024 года внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA-da ATƏT-in DTİHB-nun Seçki Müşahidə Missiyasının nümayəndələri ilə görüş keçirilib

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