В MEDİA состоялась встреча с наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ

В Агентстве развития медиа (MEDİA) 13 августа состоялась встреча с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Дитмиром Бушати и медиа-аналитик

В Агентстве развития медиа (MEDİA) 13 августа состоялась встреча с руководителем миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане Дитмиром Бушати и медиа-аналитиком Кирой Калининой.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Агентства.

Согласно информации, на встрече исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов предоставил подробную информацию о медиаландшафте в Азербайджане, ходе реформ в этой сфере, основных направлениях деятельности Агентства и ответил на вопросы гостей.

В ходе встречи также обсуждалась деятельность СМИ в контексте назначенных на 1 сентября 2024 года внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.