В Медиа-школе Report завершилась очередная учебная программа

В Информационном агентстве Report завершена программа обучения 13-й группы Медиа-школы Report, выпускникам вручены сертификаты.

В Информационном агентстве Report завершена программа обучения 13-й группы Медиа-школы Report, выпускникам вручены сертификаты.

Сертификаты вручены 9 выпускникам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, проводили расследования, участвовали в мониторингах и опросах.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев поздравил выпускников, успешно окончивших учебный курс: "В процессе обучения были задействованы все редакторы агентства. Вы смогли добиться значительных успехов в выполнении поставленных ими задач. Думаю, процесс обучения пошел вам на пользу".

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками программы отметил, что молодой журналист может освоить азы профессию только в медиасреде:

"Я думаю, что среди выпускников Медиа-школы Report будет много успешных журналистов. Каждый из вас должен стремиться к дальнейшему совершенствованию полученных знаний".

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что каждое применяемое новшество хорошо сказывается на подготовке новостей:

"В целях повышения качества обучения ряд ведущих журналистов Report - главный редактор Мурад Алиев, заместитель главного редактора Парвин Аббасов, редактор отдела спорта Заур Худиев, редактор отдела экономики Намиг Гусейнов, заместитель главного редактора, руководитель отдела мультимедиа Джавид Османов, заместитель главного редактора, руководитель отдела экономики Илаха Мамедли и редактор отдела внутренней политики Имдад Ализаде пришли на встречу со студентами. Студенты готовили новости или сюжеты на основе заданий, полученных от редакторов".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей. Эти молодые люди работают в различных медиа-структурах страны.