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В медиа-школе Report состоялся 11-й выпуск

В медиа-школе Report состоялся 11-й выпуск В информационном агентстве Report завершена программа обучения 11-й группы Медиа-школы Report.
Медиа
19 августа 2022 г. 22:20
В медиа-школе Report состоялся 11-й выпуск

В информационном агентстве Report вручили сертификаты очередной, одиннадцатой по счету группе Медиа-школы.

Сертификаты были вручены 9 выпускникам школы, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, журналистских расследований и прочим секретам профессии журналиста, а также проводили мониторинги и опросы.

Директор Report Фуад Гусейналиев выразил уверенность в том, что выпускники смогут найти себя в профессии и смогут стать в будущем успешными журналистами.

"Я очень надеюсь, что эти курсы станут трамплином в вашей дальнейшей деятельности. Хороший журналист всегда в цене. Работа увлекательная, она дает возможность встречаться с интересными людьми, быть в курсе самых злободневных новостей. Но все зависит от вас", - сказал он.

Руководитель школы Исмаил Рафигоглу отметил, что помимо обычных занятий было организовано много встреч с известными журналистами.

"Участники группы встретились с экономистом Асланом Азимзаде, главой международной редакции Report Кямалей Мустафаевой, выпускницей Медиа-школы и сотрудницей Report Гюльнарой Джамиловой, арт-журналистом Франгиз Агаларовой, главным редактором газеты "Каспий" Вячеславом Сапуновым, медиа-директором Global Media Group Гамидом Гамидовым и другими известными представителями СМИ", - сказал он.

Перед студентами стояла задача создания собственного материала по итогам каждой встречи. Это было нелегко, например, после встречи с корреспондентом Report и канала Baku TV по Восточной Европе, освещавшим войну в Украине, Мубаризом Аслановым. А встреча с журналистом из Ирана Фаридой Абольфатхи была довольно позитивной.

В рамках медиатура в Baku TV особо запомнились встречи с его директором Рамином Джафаровым, редактором Нателлой Османлы и тренером недавно созданной там же "Цифровой Медиа-школы" Азером Джаббаровым.

Руководитель Медиа-школы Report рассказал также о некоторых трудностях, возникших в ходе учебного процесса. "Не все справились с нагрузкой тренингов. Несколько участников покинули курсы на полпути. В последующих группах мы намерены несколько ужесточить правила", - сказал он.

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка кадров для СМИ Азербайджана, знакомство желающих стать журналистом с современными тенденциями, повышение практических навыков. Выпускниками школы до сих пор стали десятки молодых людей, многие из которых работают в различных медиа-структурах Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоReport Media School completes training program of 11th group
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində 11-ci qrupun təlim proqramı yekunlaşıb

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