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В Медиа-школе Report стартовала очередная программа обучения

В Медиа-школе Report стартовала очередная программа обучения Стартовала учебная программа для очередной группы Медиа-школы Информационного агентства Report.
Медиа
21 октября 2022 г. 19:03
В Медиа-школе Report стартовала очередная программа обучения

Стартовала учебная программа для очередной группы Медиа-школы Информационного агентства Report.

11 студентов будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, проводить исследования, изучат тайны журналистской профессии. В период обучения большое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками 12-й группы Медиа-школы Report отметил, что система обучения в Медиа-школе создает условия для более эффективной работы молодых журналистов.

По его словам, присоединившиеся к тренингу молодые люди улучшат свои теоретические знания в области получения, обработки и правильного написания информации и применят их на практике.

Руководитель Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу заявил, что в программу обучения внедрены несколько новшеств:

"Для студентов Медиа-школы Report подготовлен интересный план мероприятий. Чтобы справиться с программой, потребуется приложить немалые усилия".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на английском языке ФотоNew training program launched at Report Media School
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində yeni təlim proqramına start verilib

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