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В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа В Медиа-школе информационного агентства Report стартовала новая, 17-я учебная программа.
Медиа
13 июня 2024 г. 17:13
В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

В Медиа-школе информационного агентства Report стартовала новая, 17-я учебная программа.

Присоединившиеся к учебной программе 11 студентов будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, исследования, изучать тайны профессии журналиста. В период обучения особое внимание будет уделяться новостной журналистике.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече со студентами новой группы Медиа-школы Report сказал, что множество выпускников Медиа-школы Report смогли построить успешную карьеру в сфере журналистики.

"В настоящее время в агентстве Report работают 8 выпускников Медиа-школы, в том числе и выпускник прошлой группы. Деятельность Медиа-школы Report является социальным вкладом в отечественную журналистику. От этой группы мы также ждем успешных результатов”.

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на английском языке ФотоReport Media School launches new educational program
Версия на азербайджанском языке ФотоAltı yaşını qeyd edən Report Media Məktəbində yeni təlim proqramına start verilib

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