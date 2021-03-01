В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

Целью медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане

Стартовала новая учебная программа в "Медиа-школе" Информационного агентства Report.

Семь молодых людей будут готовить новости, интервью, репортажи, проводить журналистские расследования, одним словом, постигать азы профессии журналиста.

В период обучения будет придаваться значение мультимедийной журналистике.

Координатор "Медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу на встрече с молодыми журналистами сказал, что в современный период важно сформировать навык быстрого принятия решений.

"Повысилась конкуренция в процессе передачи информации. В современный период при помощи одного смартфона можно опередить агентство в новостной плоскости. Кто может своевременно донести информацию, он и завоевывает большую аудиторию. Сегодня журналист уже не может пользоваться устаревшими методами, должен уметь осваивать современные технологии".

Отметим, что медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики, выявление потенциала, применение новейших методов обучения, укрепления практических знаний и навыков молодых кандидатов. По сей день "Медиа-школу" Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.