О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа Целью медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане
Медиа
1 марта 2021 г. 18:07
В Медиа-школе Report стартовала новая учебная программа

Стартовала новая учебная программа в "Медиа-школе" Информационного агентства Report.

Семь молодых людей будут готовить новости, интервью, репортажи, проводить журналистские расследования, одним словом, постигать азы профессии журналиста.

В период обучения будет придаваться значение мультимедийной журналистике.

Координатор "Медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу на встрече с молодыми журналистами сказал, что в современный период важно сформировать навык быстрого принятия решений.

"Повысилась конкуренция в процессе передачи информации. В современный период при помощи одного смартфона можно опередить агентство в новостной плоскости. Кто может своевременно донести информацию, он и завоевывает большую аудиторию. Сегодня журналист уже не может пользоваться устаревшими методами, должен уметь осваивать современные технологии".

Отметим, что медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики, выявление потенциала, применение новейших методов обучения, укрепления практических знаний и навыков молодых кандидатов. По сей день "Медиа-школу" Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində yeni təlim proqramına start verilib

Новости партнеров

Самое важное

Мехмет Али Дим: Армения приходила не для дружбы и сосуществования, а для разрушения
Мехмет Али Дим: Армения приходила не для дружбы и сосуществования, а для разрушения
1 марта 2021 г. 17:18
В парламент представлено заключение о проверках в Совете господдержки НПО
В парламент представлено заключение о проверках в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 15:10
МВД: на освобожденных от оккупации территориях усилены меры безопасности
ФотоМВД: на освобожденных от оккупации территориях усилены меры безопасности
1 марта 2021 г. 12:21
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi