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В медиа-школе Report состоялся 12-й выпуск 

В медиа-школе Report состоялся 12-й выпуск  В информационном агентстве Report вручили сертификаты очередной, двенадцатой по счету группе выпускников Медиа-школы.
Медиа
23 декабря 2022 г. 17:36
В медиа-школе Report состоялся 12-й выпуск 

В информационном агентстве Report вручили сертификаты очередной, двенадцатой по счету группе выпускников Медиа-школы.

Сертификаты были вручены 10 выпускникам, кто в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, журналистских расследований и прочим секретам профессии журналиста, а также проводили мониторинги и опросы.

Директор Report Фуад Гусейналиев рассказал об основных качествах, которыми должен обладать журналист:

"Журналист должен обладать живым интересом и задавать массу вопросов. Вы выбрали трудную профессию, иногда журналисту приходится работать не только днем, но и ночью. Сотрудники Report освещают акцию протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын. Они осуществляют свою деятельность в тяжелых условиях, на холоде. Журналист должен выполнять свой профессиональный долг при любых обстоятельствах".

Руководитель школы Исмаил Рафигоглу отметил, что мероприятия и встречи на протяжении всего курса обучения прошли на высоком уровне.

"Участники подготовили интересные репортажи, новости о мероприятиях, которые они посещали вместе или по отдельности".

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка кадров для СМИ Азербайджана, знакомство желающих стать журналистом с современными тенденциями, повышение практических навыков. Выпускниками школы до сих пор стали десятки молодых людей, многие из которых работают в различных медиа-структурах Азербайджана.

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Версия на английском языке Фото12th group completes education program at Report Media School
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində 12-ci qrupun təlim proqramı yekunlaşıb

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