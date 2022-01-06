В Медиа-школе Report к учебной программе примкнула новая группа

Стартовала учебная программа для новой группы "Медиа-школы" Информационного агентства Report.

Стартовала учебная программа для новой группы "Медиа-школы" Информационного агентства Report.

Восемь обратившихся в Report молодых людей будут готовить в агентстве новости, интервью, репортажи, исследования, изучат тайны журналистской профессии.

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками программы отметил, что участие в группе позволяет интересующихся журналистикой познать секреты этой профессии:

"У каждого медиа есть миссия по воспитанию молодых журналистов. В созданной в агентстве "Медиа-школе" Report реализуется этот процесс. У журналистов, успешно завершивших обучение, один к десяти увеличивается шанс устроиться на работу как в Report, так и в другие медиа-структуры. Важно вовремя приходить на занятия, проявлять инициативу, серьезно относиться к каждой поставленной задаче. Оперативность в предоставлении новостей - половина успеха".

Руководитель "Медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу сказал, что в учебном процессе внедряется много инноваций: "Журналистика эпохи интернета постоянно меняется. К новому циклу предъявляются сотни требований, нельзя научиться одному процессу и остаться равнодушным к другому. По сравнению с первыми группами, сегодня студентам "Медиа-школы" Report приходится выполнять гораздо больше работы. Учебная программа значительно усложнилась, поэтому нельзя пропускать ни одно занятие. Каждый участник должен чувствовать эту ответственность".

Отметим, что "Медиа-школа" Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью "Медиа-школы" является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.

До сих пор десятки молодых людей окончили "Медиа-школу" Report. Сейчас они работают в различных медиа-структурах страны.