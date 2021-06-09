О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Медиа-школе Report дан старт новой учебной программе

В Медиа-школе Report дан старт новой учебной программе В Медиа-школе Информационного агентства Report дан старт новой учебной программе.
Медиа
9 июня 2021 г. 12:07
В Медиа-школе Report дан старт новой учебной программе

В Медиа-школе Информационного агентства Report дан старт новой учебной программе.

Слушатели школы будут создавать статьи, готовить новости, интервью, репортажи, проводить журналистские расследования, постигать азы профессии журналиста. В период обучения будет придаваться значение мультимедийной журналистике.

Координатор "Медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу на встрече с молодыми журналистами отметил, что процессы, происходящие в глобальном информационном пространстве, не проходят мимо Азербайджана.

"Традиционные СМИ должны сейчас мыслить более креативно для сохранения читательской аудитории. Во многих авторитетных медиа-структурах порой сотрудников, работающих на позициях менеджера социальных медиа, графического дизайнера, фотографа, оператора, переводчика, даже больше, чем журналистов. Задачей номер один стало более привлекательными путями донести до пользователя производимую информацию. В "Медиа-школе" Report эти вопросам будет уделяться внимание", - отметил И.Рафигоглу.

Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Цель медиа-школы заключается в подготовке профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, в том, чтобы привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики, а также выявление потенциала, применение новейших методов обучения, укрепление практических знаний и навыков молодых кандидатов. По сей день Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоReport Media School starts next training program
Версия на азербайджанском языке ФотоReport Media Məktəbində növbəti təlim proqramına start verilib

Экслюзивные новости

Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
Глава Signify: Азербайджан готов использовать современные технологии для устойчивого развития - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 11:12
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Каучуковая девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
Фото"Каучуковая" девушка, научившаяся говорить и ходить в 9 лет - ВИДЕО
8 июня 2021 г. 17:46
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi