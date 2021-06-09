В Медиа-школе Report дан старт новой учебной программе

В Медиа-школе Информационного агентства Report дан старт новой учебной программе.

В Медиа-школе Информационного агентства Report дан старт новой учебной программе.

Слушатели школы будут создавать статьи, готовить новости, интервью, репортажи, проводить журналистские расследования, постигать азы профессии журналиста. В период обучения будет придаваться значение мультимедийной журналистике.

Координатор "Медиа-школы" Report Исмаил Рафигоглу на встрече с молодыми журналистами отметил, что процессы, происходящие в глобальном информационном пространстве, не проходят мимо Азербайджана.

"Традиционные СМИ должны сейчас мыслить более креативно для сохранения читательской аудитории. Во многих авторитетных медиа-структурах порой сотрудников, работающих на позициях менеджера социальных медиа, графического дизайнера, фотографа, оператора, переводчика, даже больше, чем журналистов. Задачей номер один стало более привлекательными путями донести до пользователя производимую информацию. В "Медиа-школе" Report эти вопросам будет уделяться внимание", - отметил И.Рафигоглу.

Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Цель медиа-школы заключается в подготовке профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, в том, чтобы привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики, а также выявление потенциала, применение новейших методов обучения, укрепление практических знаний и навыков молодых кандидатов. По сей день Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые работают в различных медиа-структурах страны.