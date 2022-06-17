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В MEDİA прошла встреча с председателем Комитета информации Казахстана

В MEDİA прошла встреча с председателем Комитета информации Казахстана Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов встретился с делегацией во главе с председателем Информационного комитета Республики Казахстан Канатом Искаковым.
Медиа
17 июня 2022 г. 22:47
В MEDİA прошла встреча с председателем Комитета информации Казахстана

Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов встретился с делегацией во главе с председателем Информационного комитета Республики Казахстан Канатом Искаковым.

Как передает Report, А.Исмаилов отметил, что между нашими странами налажено эффективное сотрудничество в области медиа, в частности, в рамках Организации тюркских государств существуют серьезные перспективы развития этих связей, основанных на наших общих ценностях.

Канат Искаков проинформировал о руководимой им структуре, а также о работе, проводимой в стране в направлении обновления медийного законодательства, и подчеркнул важность изучения в этой связи Закона Азербайджанской Республики “О медиа” в качестве интересного опыта реализации.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим интерес для углубления сотрудничества в информационной сфере между Азербайджаном и Республикой Казахстан, установления и развития взаимодействия медиа субъектов двух стран.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA-da Qazaxıstanın İnformasiya Komitəsinin sədri ilə görüş keçirilib

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