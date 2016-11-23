В литературной газете Египта опубликованы рассказы Вагифа Султанлы

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В издающейся в Каире газете "Ахбар аль-Адаб" ("Литературные новости") опубликованы рассказы азербайджанского писателя-литературоведа Вагифа Султанлы "Полярная ночь" ("Qütb gecəsi") и "Родина" ("Vətən").

Как сообщили Report из Культурного центра Египта в Азербайджане, на арабский язык рассказы были переведены египетским ученым-азербайджановедом, директором центра Ахмадом Сами Элайди.

В издании также опубликована статья переводчика "Миграция и отчуждение в творчестве Вагифа Султанлы".