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    В литературной газете Египта опубликованы рассказы Вагифа Султанлы

    На арабский язык рассказы перевел египетский ученый-азербайджановед Сами Элайди

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В издающейся в Каире газете "Ахбар аль-Адаб" ("Литературные новости") опубликованы рассказы азербайджанского писателя-литературоведа Вагифа Султанлы "Полярная ночь" ("Qütb gecəsi") и "Родина" ("Vətən").

    Как сообщили Report из Культурного центра Египта в Азербайджане, на арабский язык рассказы были переведены египетским ученым-азербайджановедом, директором центра Ахмадом Сами Элайди.

    В издании также опубликована статья переводчика "Миграция и отчуждение в творчестве Вагифа Султанлы".  

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