В Гяндже проходит конференция по информационной безопасности в медиа-пространстве

В Гяндже проходит конференция "Информационная безопасность Азербайджана в региональной и социальной медиа-плоскости".

В Гяндже проходит конференция "Информационная безопасность Азербайджана в региональном и социальном медиа-пространстве".

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие, организованное Генеральной прокуратурой Азербайджана, проходит в Гянджинской городской прокуратуре.

В конференции принимают участие представители Генпрокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, образования, экологии и природных ресурсов, Службы госбезопасности, Агентства развития медиа и Агентства господдержки НПО, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и Совета прессы.

Участники конференции сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи, затем побывали на руинах домов, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, возложили цветы в память о погибших мирных жителях.

В рамках мероприятия для многочисленных представителей СМИ будет устроен пресс-тур.