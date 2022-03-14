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В Гяндже проходит конференция по информационной безопасности в медиа-пространстве

В Гяндже проходит конференция по информационной безопасности в медиа-пространстве В Гяндже проходит конференция "Информационная безопасность Азербайджана в региональной и социальной медиа-плоскости".
Медиа
14 марта 2022 г. 10:41
В Гяндже проходит конференция по информационной безопасности в медиа-пространстве

В Гяндже проходит конференция "Информационная безопасность Азербайджана в региональном и социальном медиа-пространстве".

Как сообщает западное бюро Report, мероприятие, организованное Генеральной прокуратурой Азербайджана, проходит в Гянджинской городской прокуратуре.

В конференции принимают участие представители Генпрокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, образования, экологии и природных ресурсов, Службы госбезопасности, Агентства развития медиа и Агентства господдержки НПО, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и Совета прессы.

Участники конференции сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи, затем побывали на руинах домов, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, возложили цветы в память о погибших мирных жителях.

В рамках мероприятия для многочисленных представителей СМИ будет устроен пресс-тур.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə “Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyi regional və sosial media müstəvisində” adlı konfrans keçirilir

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